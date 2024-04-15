بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل عن بُعد يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 أبريل، لموظفي حكومة دبي والمدارس الخاصة في دبي؛ نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

يشمل القرار موظفي جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.

وأكدت الجهات المعنية في دبي الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة والتقلبات المصاحبة لها، كما أكدت اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لمتابعة وتقييم ظروف الأحوال الجوية، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.