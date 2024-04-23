الامارات | أنور قرقاش: الإمارات وعُمان ماضيتان نحو تعميق التعاون والتنسيق المشترك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات وعُمان ماضيتان نحو تعميق التعاون والتنسيق المشترك، موضحاً أن زيارة السلطان هيثم بن طارق للدولة دليل على العلاقات الراسخة والمحبة المتبادلة.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الاستقبال الحافل والترحيب الكبير بجلالة السلطان هيثم بن طارق في دولة الإمارات يعكس متانة العلاقات الراسخة والمحبة المتبادلة والتاريخ والمصير المشترك الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين».

وأضاف قرقاش: «الإمارات وعُمان ماضيتان نحو تعميق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة».