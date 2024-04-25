الامارات | خالد بن محمد يشهد جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، في نسختها الـ15، التي تُعقَد برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، واختتمت فعالياتها، أمس، بمركز أدنيك أبوظبي.

واطّلع سموّه على عدد من المسابقات التي يتنافس فيها المشاركون في مختلف المهارات والتخصُّصات الهندسية والصناعية والمهنية، التي تتوافق مع وظائف المستقبل، والتقى عدداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين المشاركين في المسابقة، ضمن مختلف المجالات التقنية والمهنية.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بالمسابقات التي تساعد على تعزيز التعاون بين الطلاب، ضمن المسابقات لاكتساب المهارات الجديدة واستمرارية التعلم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على التنافس عالمياً، بما يسهم في دفع عجلة النموّ والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف غباش، ومدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك الشامسي.

وتعدُّ المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات منصةً وطنيةً تحتفي بالتعليم التقني والمهني، وتستقطب الشباب الإماراتي من الذين تراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، باستثناء مهارة صيانة الطائرات التي تَقبل المتسابقين حتى عمر 24 عاماً.

وتُقام على هامش المسابقة منافسة دولية ودية للمهارات، بمشاركة 17 دولة، يتنافس فيها شباب دولة الإمارات مع شباب تلك الدول في عددٍ من المهارات الهندسية والتكنولوجية، استعداداً لمنافسات المسابقة العالمية للمهارات في ليون بفرنسا سبتمبر المقبل.