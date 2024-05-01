نهاية العام الدراسي للطلبة قبل إجازة «الأضحى»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن نهاية العام الدراسي بالنسبة للطلبة ستصادف قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ في 15 يونيو.

ووفق البرمجة الزمنية للفصل الثالث من العام الأكاديمي 2023-2024 التي اعتمدتها المؤسسة، فإن امتحانات نهاية العام ستعقد خلال الفترة من 5 إلى 14 يونيو المقبل، لجميع الحلقات التعليمية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإن إجازة الصيف بالنسبة للطلبة الناجحين ستبدأ مبكراً هذا العام، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

ولفتت مؤسسة الإمارات أن تحليل وإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2024 سيكون في الخامس من يوليو المقبل. أما الطلبة الذين لم يتمكنوا من تحقيق نسبة النجاح الصغرى في ثلاث مواد دراسية على الأكثر، فسيؤدون امتحانات الإعادة التي ستعقد خلال الفترة من 8 لغاية 12 يوليو المقبل.

وتبدأ إجازة الصيف بالنسبة لطلبة الإعادة والكوادر التدريسية والفنية والإدارية في 15 يوليو 2024.