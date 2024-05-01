وفد "زايد العليا" يطلع على خدمات عدد من مراكز التخاطب في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال جولة تفقدية نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية، على الخدمات المقدمة في عدد من مراكز التخاطب في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف، والتي تم إنشاؤها في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمؤسسة عام 2021 لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة "القابضة - ADQ" .

تضمنت الجولة مركزي التخاطب في مركز شباب حلوان بالقاهرة، ومركز شباب العياط بمحافظة الجيزة، ومركزي التخاطب في مركزي شباب اهناسيا وببا بمحافظة بني سويف.

تأتي الزيارة لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، بجانب التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

ترأس وفد المؤسسة، سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وضم في عضويته عدداً من مسؤولي المؤسسة.