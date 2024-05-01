تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الخميس لجميع موظفي الحكومة الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.. تقرر تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس 2 مايو، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.
ابوظبي - سيف اليزيد - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.. تقرر تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس 2 مايو، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.
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