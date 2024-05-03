الامارات | رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من قادة الدول ووفودها والشيوخ وممثلي عدد من الجهات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التعازي في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله" - لليوم الثاني على التوالي - من قادة الدول ووفودها وعدد من سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والوزراء والمسؤولين والمواطنين .. إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية في الدولة.

فقد تقبل سموه التعازي ــ في قصر المشرف في أبوظبي ــ من كل من .. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وسمو الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ممثل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق ومعالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما قدم التعازي إلى صاحب السمو رئيس الدولة .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد

آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقبل سموه التعازي أيضا من معالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية ورستم مينيخانوف حاكم جمهورية تتارستان الروسية ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو رئيس الدولة.. أشقاء المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وأبناؤه حيث توجه المعزون إلى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم آله وذويه وأسرة آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. مشيدين بمناقبه وما عرف عنه من حكمة وإخلاص وعطاء خلال عقود زاخرة من الزمن كرسها في خدمة وطنه.

وتقبل التعازي إلى جانب سموه أيضا .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة

أبو ظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.