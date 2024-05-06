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عمار النعيمي يعزي سيف الشعفار بوفاة زوجته

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ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كل من عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء بأم سقيم في إمارة دبي.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة داعيا الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عمار النعيمي ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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