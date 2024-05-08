"السلامة الغذائية" تُصدر قصصاً وكتيبات تعليمية لتعزيز وعي الأطفال بالزراعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلسلة قصص وكتيِّبات تعليمية للأطفال تهدف إلى نشر الوعي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية وتربية النحل، من خلال تقديم محتوى ترفيهي تعليمي هادف يُسهم في تنمية وعي الأطفال بأهمية هذه المجالات.

تستهدف هذه الكتيبات دعم جهود الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال نشر الوعي بأهمية الزراعة والسلامة الغذائية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التواصل مع الأطفال ودمجهم في أنشطة الهيئة، وتشجيع الأطفال على اختيار مهن في مجال الزراعة والسلامة الغذائية في المستقبل، إضافةً إلى إبراز دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارة.

وتشمل الإصدارات التوعوية الجديدة ثلاثة كتيِّبات تعليمية وعشر قصص تتناول مواضيع متنوِّعة مثل أعمال وأنشطة الهيئة، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والبطاقة الغذائية، واستهلاك المياه في الري، وهَدْر الطعام، وسلامة الغذاء في رحلات البر، إضافةً إلى أُضحية العيد، والرفق بالحيوان، والسمك الطازج، وتربية النحل وإنتاج العسل.

وقال بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «إنَّ إصدار هذه السلسلة من الكتيِّبات والقصص التوعوية والتعليمية للأطفال يأتي في إطار حِرص الهيئة على رفع مستوى الوعي لدى الأطفال بمجالات الزراعة والأمن الغذائي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في أذهان الأطفال، إضافةً إلى تعليم الأطفال أساسيات الزراعة وتربية الحيوانات وسلامة الغذاء، وإثراء معلوماتهم حول مختلف مواضيع الزراعة والسلامة الغذائية بطريقة ممتعة ومبسَّطة. ونأمل أن تُسهم هذه الكتيبات في تكوين جيلٍ واعٍ يدرك أهمية الزراعة والسلامة الغذائية، ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في الإمارة».

وقال الشحي موضحاً: «يشرح كتيِّب الأنشطة التعليمية في الزراعة، بأسلوب بسيط، طريقة الزراعة من خلال شخصية المزارع الصغير، ونصائح عملية حول أساسيات الزراعة من الأدوات والغرس والري والإنتاج، أمّا كتيِّب الأنشطة التعليمية في مجال الثروة الحيوانية فيقدِّم نصائح تتمثَّل في الوقاية من الأمراض الخاصة بالثروة الحيوانية، والأمراض التي تتنقل بين الإنسان والحيوان، وكيفية التعامل معها، بينما يقدِّم كتيِّب السلامة الغذائية أسلوباً شائقاً في التعامل مع الغذاء والتسوُّق الذكي وكل ما يتعلَّق بالسلامة الغذائية، إضافةً إلى وجود كتيِّب خاص بتربية النحل وإنتاج العسل، لتعريف الأطفال بصناعة العسل، ومسميات كلِّ ما يتعلَّق بالنحل والخلية».

وقال مختتماً: «يأتي إعداد هذه الباقة انطلاقاً من وعي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأنَّ مستقبل التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي يرتبط بتوافر العلم والمعرفة اللازمة لدى جميع فئات المجتمع، بهدف مضاعفة إنتاج الغذاء، والحدِّ من استنزاف الموارد الطبيعية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي».

يُذكَر أنَّ جميع الكتيِّبات تتوافر عبر الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: www.adafsa.gov.ae