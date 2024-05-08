حاكم الشارقة يضع حجر أساس مجمعي القطينة 3 والشنوف 4 السكنيين ويعتمد قائمة مستحقي مجمع القطينة 1

ابوظبي - سيف اليزيد - وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم "الأربعاء” حجر أساس مجمعي القطينة 3 والشنوف 4 السكنيّين الواقعين في ضاحية مهذب بالشارقة.

كما اعتمد سموه قائمة المستفيدين من مستحقي المساكن في مجمع القطينة 1 السكني والبالغ عددهم 362 أسرة.

واطلع سموه بعد وضع حجر الأساس على الأراضي والمساحات المخصصة للمشروعات، وعلى المخططات الخاصة بالمجمعات السكنية في ضاحية مهذب وعدد قطع الأراضي للمجمعات التي تبلغ 1344 قطعة أرض، إضافة إلى عدد السكان المستفيدين من هذه المجمعات السكنية والمتوقع وصولهم إلى 9408 وتضم 3 مجمعات (مجمع القطينة 1 ومجمع القطينة 3 ومجمع الشنوف 4).

واستمع سموه لشرح مفصل عن المجمعات السكنية التي تحمل مساكنها 3 أنواع من الواجهات ذات الطابع الإسلامي والمحلي والحديث، وتبلغ المساحة الكلية للمسكن الواحد المؤلف من طابقين 328 مترا مربعا و186 مترا مربعا للمسكن المؤلف من الطابق الأرضي، وتوفر المجمعات نموذجين للمساكن (أرضي فقط) يضم 3 غرف، و(أرضي + أول) يحوي 4 غرف، على أن تكون مدة تنفيذ المشروعات 24 شهرا.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مخططات وتوزيعات مجمع الشنوف 4 الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 765 ألف متر مربع، ومن المتوقع استيعابه لـ 3759 نسمة، ويضم 549 مسكنا، منها 28 مسكنا (أرضي فقط)، و521 مسكنا (أرضي + أول).

وشاهد سموه خريطة مشروع مجمع القطينة 3 الذي يستوعب قرابة 2480 نسمة ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 837 ألف متر مربع، ويضم 429 مسكنا، منها 22 مسكنا (أرضي فقط) و407 مساكن (أرضي + أول).

وعرج سموه على مشروع القطينة 1 الذي يضم 362 مسكنا بواقع 18 مسكنا (أرضي فقط)، و344 مسكنا (أرضي + أول) بمساحة إجمالية تبلغ 528 ألف متر مربع، وتجول سموه في المسكن الذي تم بناؤه ليكون نموذجاً للمساكن التي سيتم إنشاؤها في المشاريع السكنية الثلاثة، واطلع سموه على أقسام المنزل الذي يضم غرفة معيشة ومجلسا للضيوف وغرفة طعام وغرف نوم رئيسة ومطبخا وغرفة خادمة وحمامات.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة مادةً مصورةً تناولت أعمال مسح الأراضي للمشروعات السكنية في ضاحية مهذب ومواصفاتها وتصاميمها التي روعي فيها خصوصية العائلة الإماراتية، إضافة إلى استغلال المساحات المتاحة بما يتناسب مع متطلبات الأهالي والمواطنين، كما تضم المشروعات السكنية عدة مرافق متنوعة مثل المساجد ومحمية أشجار الغاف وحضانة.

وقام سموه بالضغط على زر اعتماد قائمة المستفيدين من مجمع القطينة 1 السكني في ضاحية مهذب، وفور اعتماد سموه تلقى مستحقو المساكن في المجمع رسائل نصية إشعارية تفيد بحصولهم على الدعم السكني في المجمع.