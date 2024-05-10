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الإمارات تدين بشدة اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى قطاع غزة ومقر "الأونروا" في القدس

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ابوظبي - سيف اليزيد - دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات التي قام بها مستوطنون إسرائيليون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر بيت حانون، وعلى مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة.
وحمّلت وزارة الخارجية، في بيان، إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات الخطيرة، التي تعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وطالبت بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأنها، ومعاقبة المتسببين بها.
وأوضحت الوزارة أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الإنسانية والإغاثية، واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. وثمنت الوزارة الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.
وشدّدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتجنب استهداف المدنيين والمؤسسات والأعيان المدنية، والمؤسسات الإغاثية، وببذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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