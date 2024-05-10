الإمارات و142 دولة تصوت لصالح قرار يدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - صوتت دولة الإمارات العربية المتحدة و142 دولة لصالح القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، والذي يدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، ويعزز حقوقها وامتيازاتها في جميع أنحاء الأمم المتحدة.

ونقلت البعثة الدائمة للإمارات إلى الأمم المتحدة، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "يعد القرار نقطة تحول في القضية الفلسطينية، وهو مهم للغاية بالنسبة لمستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله".

كانت دولة الإمارات قد تقدمت بهذا القرار باسم المجموعة العربية، بصفتها رئيسة المجموعة طوال شهر مايو.