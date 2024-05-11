عبدالله بن زايد يستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - استنكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن دعوة دولة الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

‏وقال سموه، في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض دولة الإمارات الانجرار خلف أي مخطط يرمي إلى توفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

‏وأكد سموه أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن دولة الإمارات ستكون على أتم الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتلك الحكومة.