الامارات | الإمارات للفلك: طلوع “منزلة الشرطان” إيذانا ببدء فصل الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الإمارات للفلك عن طلوع منزلة “الشرطان” فجر اليوم الأحد” من الجهة الشرقية بالدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف.

تعتبر “منزلة الشرطان” أول المنازل الشامية وبداية حساب المنازل القمرية وهي من أشهر حسابات المواسم عند العرب وعلامة دخول الصيف وسيطرة الأجواء الحارة على عموم الجزيرة العربية نهارا وتسمى عند عامة أهل الحرث (ثريا القيظ).

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك:" يتزامن مع موعد طلوع الشرطان ميل درجات الحرارة إلى الارتفاع والجو إلى الجفاف مع انخفاض الرطوبة ونشاط البوارح وهي الرياح الشمالية الغربية المحملة بالغبار والأتربة، والتي تمتد حتى منتصف يوليو القادم".

يذكر أن الصيد البحري يكثر في هذه الفترة ويعتبر عند أهل البحر من أفضل مواسم الصيد في الخليج العربي ويعد أيضا أول مواسم نضج بواكير الرطب في الجزيرة العربية والتين والمانجو وجفاف أعشاب معظم المراعي البرية.