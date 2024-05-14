مشاريع مبتكرة في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

شهدت النسخة الافتتاحية من انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024، مشاركة واسعة من قبل مختلف الجهات الطبية والشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية، والتي استعرضت مشاريع متنوعة ترتقي إلى مستوى الحدث العالمي.

وأكدت الجهات المشاركة القادمة من داخل الدولة وخارجها أهمية تنظيم مثل هذا الحدث المهم الذي يقدم حلولاً وابتكارات ومشاريع تخدم مقدمي الرعاية الصحية، وتسهم في تسريع وتيرة علاج المرضى في مختلف الحالات المرضية عبر تجارب فريدة ومبتكرة طوال رحلة العلاج.

التطبيب عن بُعد

قال فارس زيود، مدير تطوير الأعمال في شركة «كومرش»: نستعرض خلال أسبوع أبوظبي العالمي مشروع «حقيبة التطبيب عن بُعد» والتي تقدم رعاية شاملة للمرضى الموجودين خارج نطاق المنشآت الطبية، سواء في منازلهم أو أي موقع آخر حول العالم، حيث تحوي هذه الحقيبة أنظمة عديدة تقدم للشركات والمؤسسات والمنشآت الطبية أجهزة تعمل مع تقنية «البلوتوث»، ويمكن العمل على إضافة فحوص طبية عديدة على النظام، بحسب حاجة المنشأة أو المؤسسة، منها ما يتعلق بضغط الدم والماء في الدم وأمراض السكري والقلب وغيرها.

الخلايا الجذعية

قالت تمار سروبيان من خدمة المرضى في مركز STEM CELLS 21 ومقره بانكوك في تايلاند: جئنا للمشاركة ضمن أجندة الحدث الصحي المهم المقام في دولة أبوظبي، ونحن متخصصون في العلاج بالخلايا الجذعية وعلاج الأمراض المزمنة والشيخوخة والمناعة واضطرابات النمو لدى الأطفال، وتستغرق مدة العلاج من 3 إلى 5 أيام، بواقع 3 ساعات يومياً، بالإضافة إلى العلاجات الداعمة.

وذكرت أن المعرض يكتسب أهمية خاصة في ظل سعي المركز نحو افتتاح أفرع جديدة في منطقة الخليج، حيث نود تقديم تجارب أكثر للمرضى؛ نظراً إلى كثرة المرضى القادمين إلينا من مختلف دول العالم منها دول الخليج؛ لذا فهي فرصة كبيرة لنا للتعريف بخدماتنا، وإيجاد شراكات جديدة مع الجهات المشاركة في قطاع الرعاية الطبية.

التشخيص بالعين

قال شارل لبطيش، مدير تنفيذي بشركة تبكون للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأوروبا: تعمل الشركة على تصنيع الأجهزة الخاصة بفحص البصريات والعيون وتشخيص صحة المريض للتعرف على حالته المرضية، من خلال فحص العين والضغط والشبكية، عبر تقنيات حديثة، وتكمن أهمية المشاركة ضمن هذا الحدث العالمي في كونه أول حدث نعرض من خلاله على المستشفيات والمؤسسات أجهزة فحص العيون لجميع المرضى بطريقة نستطيع من خلالها تشخيص أمراض القلب والشرايين والنظر، حيث كان يجب على المريض في السابق زيارة الطبيب، أما الآن فيمكن التشخيص من خلال هذه الأجهزة مباشرة.

طب الأسرة

قالت ريم الجبوري، من عيادة جميرا الأميركية في دبي: نحن متخصصون في طب الأسرة والنساء، ونقدم علاجات ضمن الطب الوظيفي وطب الأطفال وعلم الجينات، والمعرض يعد فرصة مناسبة للتعرف على الشركات والجهات المشاركة ضمن الحدث الأهم في مجال الرعاية الطبية، وكذلك تعريف الجهات والمشاركين بالعيادة والتخصصات وأهم العلاجات التي تقدمها.

حلول رقمية

قالت سارة شامل، مديرة الاتصالات بشركة ORGANO: نحن شركة متخصصة في مجال صحة المرأة، ولدينا العديد من المشاريع، ونشارك في أسبوع أبوظبي العالمي بجلسات نقاشية، منها الحلول الرقمية المتعلقة بصحة المرأة، ونعمل حالياً على إصدار النسخة الثانية من هذا المشروع، ولدينا حملة توعية بأمراض القلب الخاصة بالمرأة التي تختلف عن أمراض الرجل، ولدينا مشروع جديد متعلق بنزيف ما بعد الولادة. وذكرت أن الأسبوع الذي يشارك فيه مختلف العاملين في القطاع الصحي، فرصة للتعاون مع الجميع، ونحن نحرص على إقامة الشراكات، ولدينا تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الطبي والمهتمين بصحة المرأة بشكل خاص.

المهارات السريرية

قالت الدكتورة زكية ديماسي، عميد مساعد للمهارات السريرية وقسم المحاكاة بجامعة خليفة أبوظبي: مشاركتنا تأتي للتعريف بمركز المحاكاة في الجامعة، وهو الأكبر والأحدث في المنطقة للتمرين على المهارات السريرية لمقدمي الرعاية الصحية كافة، ولدينا مركز تبلغ مساحته 50 قدماً مربعة، وفريق متخصص يقدم تمارين عالية المستوى، ونطرح 60 ورشة عمل تتماشى مع متطلبات الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية كافة من تمريض وأطباء.