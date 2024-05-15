الامارات | إطلاق سلسلة الرعاية الصحية الأولى من نوعها على الشاشات الكبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت مدينة برجيل الطبية "BMC" لأول مرة سلسلة الرعاية الصحية الأولى في المنطقة، والتي يحمل الموسم الأول منها اسم H for Hope، ويضم خمسة أفلام قصيرة ملهمة ومثيرة، حيث تحتوي هذه الأفلام على قصص واقعية لمرضى وتتضمن الأطباء الحقيقيين الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في هذه القصص التي غيرت حياة الكثيرين.

وقد أقيم العرض الأول على هامش أسبوع أبو ظبي العالمي للرعاية الصحية في سينما سيتي في منطقة القناة، وحضره مسؤولون حكوميون وكبار الشخصيات ومتخصصون في الرعاية الصحية ومرضى وغيرهم، وكانت السجادة الحمراء مشهدًا رائعًا حيث كان المرضى الحقيقيون الذين تغلبوا على الشدائد يسيرون جنبًا إلى جنب مع الأطباء المتخصصين الذين أرشدوهم في رحلتهم.

وخلال الأمسية، روى أحد الأفلام الرحلة المؤلمة والملهمة لزوجين تم تشخيص إصابة طفلهما الذي لم يولد بعد بالسنسنة المشقوقة، حيث أخذت قصتهم منعطفًا مليئًا بالأمل بعد إجراء عملية جراحية ناجحة داخل الرحم في BMC، بتوجيه من الأيدي الماهرة للدكتور مانديب سينغ، وبعد عدة أشهر، رحب الزوجان بطفلهما السليم إلى العالم، وهو دليل على التدخل الطبي الرائع الذي حدث في المستشفى، وانتشرت أخبار هذه الجراحة الرائدة على نطاق واسع في العام الماضي.

وفي قصة أخرى، استعرضت السلسلة رحلة شاب عاشق لكرة القدم تعطلت حياته بسبب تشخيص إصابته بمرض فقر الدم المنجلي حيث خضع تحت إشراف الدكتور زين العابدين، لعملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذ حياته، وجعلته يعود إلى ملعب كرة القدم بروح جديدة.

قدرات أبوظبي تحت المجهر

H for Hope، سلسلة الرعاية الصحية الأولى من نوعها في المنطقة، تمزج بين التجارب الشخصية للمرضى وعائلاتهم مع المهارات المهنية والرعاية التي يقدمها أطباء مدينة برجيل الطبية من الطراز العالمي، وتهدف السلسلة إلى إلهام الجمهور وتعزيز سمعة أبوظبي كمركز للرعاية المعقدة والابتكار الطبي.

وأعرب جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، عن اعتزازه بهذه السلسلة، وقال "كان هدفنا هو استخدام لغة عالمية لعرض قدرات أبوظبي ومشاركة قصص نجاحنا الطبي مع جمهور أوسع، حيث تقدم هذه الأفلام روايات الأمل التي يتردد صداها في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على شعار برجيل المتمثل في حماية صحتك في المدينة الأكثر أمانًا في العالم".

وفي نسخته الافتتاحية، يعتبر H for Hope أكثر بكثير من مجرد عرض لبراعة مدينة برجيل الطبية، حيث تعد هذه الأفلام القصيرة بمثابة تذكير بالتأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه العاملون في المجال الطبي في حياة مرضاهم، وصناعة الأمل والشفاء.

يمكنكم مشاهدة الفيلم كاملاً على قناة اليوتيوب لمدينة برجيل الطبية.