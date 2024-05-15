حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان بما حققته الجامعة خلال العام الدراسي 2023/ 2024 على صعيد تطور العملية التعليمية المستمر بها بالتزامن مع الأنظمة الإدارية المتبعة وتطبيق اللوائح التي اعتمدها مجلس أمنائها في اجتماعه السابق.

وأكد سموه خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع مجلس أمناء الجامعة الثالث بمقرها دور المجلس المهم في متابعة شؤون الجامعة واتخاذ القرارات التي تسهم في تطورها وخدمة طلبتها، مشدداً على دور أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف القطاعات في تفعيل الجامعة والارتقاء بها.

ووجه سموه بالعمل على طرح المزيد من البرامج الأكاديمية الجديدة التي تخدم احتياجات وتطلعات دولة الإمارات على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص ما يعزز من مسؤولية ودور الجامعة المجتمعي وخدمة سوق العمل.

كما وجه سموه بفتح باب القبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعة خورفكان من خريجي الثانوية العامة خلال السنوات الثلاث الماضية.

واعتمد المجلس توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة خورفكان وجامعة إكستر فيما يتعلق ببرنامج بكالوريوس علوم البحار، على أن توقع مستقبلاً اتفاقية أخرى لبرامج الماجستير والدكتوراه في المجال ذاته.

كما اعتمد المجلس عدداً من البرامج الجديدة لجامعة خورفكان في مجال ذكاء البيانات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وبرنامجي العلوم البحرية وإدارة الأعمال في مرحلة الماجستير تمهيداً لإرسالهم إلى مفوضية وزارة التربية والتعليم لاعتمادها.

واعتمد المجلس أيضا ترقية الدكتور علي هلال النقبي نائب مدير جامعة خورفكان من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ في الهندسة الطبية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الإدارية والتعليمية في الجامعة، واطلع على عدد من التقارير الدورية المتعلقة بأداء الجامعة.. واستعرض تقرير مدير الجامعة المتعلق بمستجدات العمل وسير العملية التدريسية وأهم النتائج المحققة منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء والجهود المستمرة لتنفيذ أهداف الجامعة وتحقيق تطلعاتها.

واطلع المجلس كذلك على التقارير الخاصة باللجان الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق، ولجنة تنمية الموارد المالية، وأبرز التوصيات التي من شأنها تفعيل المجالات المتنوعة في الجامعة وتسريع عمليات التقدم العلمي والأكاديمي.

وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على تصاميم مشروع السكن الجامعي، الذي سيوفر للطلاب والطالبات الاستقرار والسكن الملائم والبيئة المحفزة خلال فترة الدراسة، ويضم المشروع الذي بدأ العمل به مبنيين أحدهما للطالبات والآخر للطلاب.

وعرج سموه على استراحة الطالبات التي تبلغ مساحتها 1250 مترا مربعا وارتفاعها 18 مترا، وصممت على الطراز الأندلسي الذي يمتاز بأعمدته الشاهقة ونوافذه الهندسية المقوسة وتسمح بدخول الإضاءة الطبيعية.

ونفذت الاستراحة بمساحات واسعة ضمن المساحة الفاصلة بين مباني الجامعة لتوفر لمرتاديها من الطلبة مساحة للانتظار أو الدراسة أو العمل المشترك على المشاريع العلمية إلى جانب توفر منافذ لبيع الطعام والأغراض الأخرى التي يحتاجها الطلبة.

حضر الاجتماع كل من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور أحمد إبراهيم الشماع مدير جامعة خورفكان، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، وعيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وفوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، ومحمد أحمد محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور ستيوارت بيرهوب رئيس علم البيئة الحيوانية في جامعة إكستر.

