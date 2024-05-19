أبوظبي للتنقل ينجز مشروعاً لتحديث أنظمة الطاقة النظيفة في نفق الشيخ زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - استكمل أبوظبي للتنقل «مركز النقل المتكامل» مشروع استبدال 5,071 مصباحاً من نوع «إل إي دي» يُستخدَم في الإضاءة الداخلية لنفق الشيخ زايد، لتحديث مستوى الإضاءة فيه بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات وطبيعة الحركة المرورية للنفق.

وتمتاز الإنارة الجديدة للنفق بأنها تقلل تكاليف الصيانة، وتزيد فترة التشغيل بلا توقُّف، وتتمتَّع بالقدرة على التحكُّم في درجة الإضاءة والألوان، ما يتيح تكييف الإضاءة وفقاً لظروف الطريق والوقت، إضافةً إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 17%، وزيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 90%، ويُسهم ذلك في الحفاظ على جودة البيئة الليلية، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

وبهدف تحسين السلامة والكفاءة لمستخدمي نفق الشيخ زايد، الذي يمتد لمسافة 6.3 كيلومترات ويمثِّل شرياناً رئيسياً في شبكة النقل والبنية التحتية في أبوظبي، تدعم الإنارة الجديدة خَلْقَ بيئةٍ آمنةٍ لمستخدمي النفق ترفع مستوى السلامة المرورية وتقلِّل معدل الحوادث.