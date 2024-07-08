الامارات | الإمارات تشارك في اجتماع الشيربا الثالث لمجموعة العشرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت دولة الإمارات في اجتماع الشيربا الثالث لمجموعة العشرين (G20) في ريو دي جانيرو.

وترأس سعادة صالح السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية ومساعد الشيربا لمجموعة العشرين (G20)، وفد الدولة المشارك. حيث تطرق الاجتماع إلى مستجدات المسار المالي، إضافةً إلى فريق عمل إنشاء تحالف عالمي لمكافحة الجوع والفقر وفريق عمل مواجهة التغير المناخي.

كما ناقش الاجتماع دور مجموعة العشرين في التخفيف من التوترات الجيوسياسية التي يشهدها المجتمع الدولي، حيث أكد سعادة صالح السويدي على التزام الدولة بالعمل المشترك والتعاون الدولي لتحقيق سلام مستدام.

وتعكس مشاركة دولة الإمارات في مجموعة العشرين التزامها الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف وتحقيق الأولويات الدولية في جميع القطاعات. وتلتزم الدولة في هذا الإطار بدعم الأجندة العالمية وبناء شراكات تعود بالنفع على المجتمع الدولي والأجيال القادمة.

وتحرص دولة الإمارات على المشاركة بشكل فاعل في المحافل والمنظمات الدولية وتلتزم الدولة بالحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي.

وتأتي المشاركة في هذا الاجتماع بعد أن تلقت دولة الإمارات دعوة من الرئاسة البرازيلية للمجموعة، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تشارك بها، حيث أظهرت دولة الإمارات إسهاماتها المهمة والفاعلة في أولويات مجموعة العشرين، خلال مشاركتها كدولة ضيف في مجموعة العشرين بفرنسا عام 2011، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وإندونيسيا عام 2022، والهند عام 2023.