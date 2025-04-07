الامارات | إرساء عقد جسور مداخل «جزر دبي» بـ 786 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، تشمل تنفيذ جسر بطول 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بكُلفة 786 مليون درهم.

ويأتي المشروع تنفيذاً لاتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية، بين هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: «يتضمن المشروع إنشاء مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيجري تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول نحو 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تُقدر بنحو 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدرّاجات الهوائية يربط طرفي الجسر، مزود بمصعدين لتسهيل حركة المشاة والدرّاجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول نحو 2000 متر لتوفير الربط مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي».

وأضاف: «هذا المشروع هو العقد الثاني ضمن مشروع توفير المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي، حيث أنجزت الهيئة بالتعاون مع دبي القابضة، عام 2020، مشروع تنفيذ ثلاثة جسور بطول 1.6 كيلومتر، شملت تنفيذ جسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج شمالاً، وجسر آخر بثلاثة مسارات يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج جنوباً، وجسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من شارع الخليج جنوباً إلى جزر دبي».

وأوضح أن مشروع تنفيذ مدخل ومخرج جزر دبي يُعدّ جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يُعدّ من أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً إلى ضخامته، قُسِّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية، مثل: جزر دبي، وواجهة ديرة البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بنحو 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، أميت كوشال: «تعكس شراكتنا مع الهيئة التزامنا الراسخ بدفع عجلة تطوير البنية التحتية في دبي، وتعزيز ترابط المشاريع الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة، ويمثّل المشروع خطوة محورية نحو تحسين الوصول إلى جزر دبي، بما يسهم في تسهيل التنقل للمقيمين والزوّار على حد سواء، ونحن، في دبي القابضة نواصل دعم تطوير مجتمعات متكاملة ومستقبلية، تتماشى مع رؤية المدينة للنمو المستدام والابتكار».