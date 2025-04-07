الامارات | ضابطان باكستانيان: شرطة دبي نموذج استثنائي للأمن الرائد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اثنان من أبرز القيادات الأمنية في باكستان، العقيد كامران علي والعقيد عمر فاروق، إن «شرطة دبي تعد نموذجاً استثنائياً للأمن الرائد، الذي يُعيد تعريف معايير العمل الشرطي الحديث».

وأضاف الضابطان: «أصبح نموذج شرطة دبي منارةً تستلهمها قوى إنفاذ القانون حول العالم، ومن بينها الشرطة الوطنية الباكستانية، التي تسعى إلى نقل هذه الرؤى الثورية إلى واقع عمليّ في واحدة من أكثر المناطق تحدياً أمنياً».

وأكد الضابطان حرصهما على ترجمة تجربة دبي الشرطية إلى خطط عمل ملموسة في باكستان، بدءاً من التحوّل الرقمي والتكيّف مع الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى بناء شرطة مجتمعية تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، مُتخذين من شعار شرطة دبي «نتواصل ونحمي.. نبتكر ونبني» خريطة طريق عالمية لمستقبل العمل الشرطي الناجح.

وقال العقيد كامران علي إن شعار شرطة دبي يحدد بدقة ملامح العمل الشرطي الحديث، فقد استخدمت شرطة دبي بشكل مبتكر التكنولوجيا، ليس لتعزيز الأمن فحسب، بل لجعل المنظومة الشرطية أكثر تفاعلاً مع الناس، وأكثر كفاءة وشمولية، في حين أكد العقيد عمر فاروق أن شرطة دبي نموذجٌ عالميٌ للتحول الرقمي الشرطي المتكامل.

وقال العقيد كامران علي، الذي يترأس قوة من 2500 عنصر في كشمير، إنه انتظر فرصة الانضمام منذ انطلاق النسخة الأولى للدبلوم، لكن عمله وارتباطه بمهام طارئة حال دون ذلك، ليُعاود في النسخة الثانية التقدم للانضمام دون تردد، ثقة منه بنموذج شرطة دبي الريادي، الذي سيمكنه من استنباط أطر عمل ونظم يمكن تطبيقها في شرطة باكستان لتطوير العمل الشرطي وتعزيز الأمن.

بدوره، أكد العقيد عمر فاروق أن عمله بموقع عملياتي مرموقٍ في الشرطة الباكستانية لم يمنعه من الانضمام للدبلوم، وأضاف: «هذا ليس مجرد برنامج دراسي مُعتاد، بل استثمار في مستقبل الشرطة في باكستان»، حاثاً القيادات الشرطية حول العالم للانضمام للدبلوم.

وقال العقيد عمر فاروق: «إن مركز الشرطة الذكي ومجلس السعادة نموذجان ناجحان في دبي وقابلان للتطبيق في باكستان»، داعياً القيادة العامة لشرطة دبي إلى أن «تستمر بإلهامها الأجهزة الشرطية حول العالم، خاصة في مجال بناء الأنظمة الشرطية الذكية».