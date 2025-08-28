المرأة الإماراتية.. 50 عاماً من الشراكة والعطاء الملهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويعد مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة دولة الإمارات من منجزات في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.

وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، وذلك إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود. وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بهذه المناسبة، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية غالية، نستذكر فيها إنجازات ابنة الإمارات، التي أثبتت على مدار خمسين عاماً قدرتها على العطاء والريادة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. وأضافت أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» أسهمت بدور محوري في تمكين المرأة الإماراتية، وترسيخ مكانتها في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، لافتة إلى الأثر الكبير للتعاون الوثيق بين المجتمع ومؤسساته في دعم مسيرة التمكين، وصياغة نموذج وطني رائد يقدّر دور المرأة ويعزز مساهمتها في بناء الدولة.