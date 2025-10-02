سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس القيادات الشرطية بوزارة الداخلية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اجتماع مجلس القيادات الشرطية بوزارة الداخلية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأّست اجتماع مجلس القيادات الشرطية بوزارة الداخلية، حيث استعرضنا عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جاهزية العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة حياة مجتمع دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «كما اطلعنا على المؤشرات المرورية التي أبرزت إنجازاً نوعياً، إذ حلّت دولة الإمارات ضمن أفضل أربع دول عالمياً في مؤشرات السلامة المرورية لكل (100) ألف من السكان، وهو ما يعكس كفاءة السياسات المرورية والجهود التكاملية للدولة في حماية الأرواح، وترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن والسلامة على الطرق».