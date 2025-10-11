«التمكين الحكومي» تحدد 4 خطوات لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، من خلال منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، إلى جعل التعامل مع الإنترنت جزءاً من الروتين اليومي، وحددت الدائرة 4 خطوات لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية، والتي تضم: أولاً: فكر قبل التصرف، لأنه عادة ما تكون عمليات الاحتيال طارئة، مثل إلغاء أمر ما، أو ستضطر لدفع غرامة وعليك التصرف فوراً، لا تتسرّع، تحقّق من بيانات الاتصال الرسمية.

ثانياً: اتخذ إجراءات دفاعية قوية وحازمة، من خلال تفعيل المصادقة متعددة العوامل، كالتأكد من الهوية، مما يساعد في الحفاظ على أمان الحساب.

ثالثاً: استخدم دفاعات قوية، كاستخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام وعدم إعادة استخدامها في حسابات أخرى، وتحديث برامج الكمبيوتر وبرامج مكافحة الفيروسات بشكل مستمر، بما في ذلك متصفح الويب الذي تستخدمه.

رابعاً: اكتشف الأنشطة المشبوهة وأبلغ عنها، مثال: لا تضغط على الروابط أو النوافذ المنبثقة غير الموثوقة، قم بالإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الاحتيالية.