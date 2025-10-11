«إبداء الاهتمام».. خدمة رقمية عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، خدمة «إبداء الاهتمام» الرقمية بالكامل، التي تُمكن المواطنين المؤهلين من استعراض جميع المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية، وإبداء الاهتمام بالمشروع الأكثر ملاءمة للمستفيد بناءً على عدة عوامل منها الموقع الجغرافي للمشروع، تاريخ الإنجاز، مساحة الوحدة السكنية، وغيرها، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.

وبناءً على هذه الخدمة الجديدة، قامت هيئة أبوظبي للإسكان بإدراج جميع المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية المتوفّرة في محفظتها السكنية على تطبيق «إسكان أبوظبي» لتكون متاحة أمام المواطنين المؤهلين للاستفادة من هذه الخدمة، بحيث يستطيع المواطنون الذين تتم دعوتهم عبر رسائل نصية قصيرة، وإشعارات من خلال التطبيق لاستعراض المشاريع التي يمكنهم إبداء الاهتمام فيها، كل حسب ملاءته المالية، وسيتم منح المواطنين مدة زمنية كافية لاستعراض تلك المشاريع، والمقارنة بينها، والتنسيق مع ذويهم وأقاربهم، قبل فتح المجال أمامهم لإبداء اهتمامهم بالمشروع الملائم لهم.

وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: تم إطلاق هذه الخدمة، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التقارب الاجتماعي، حيث تم تصميمها لتطوير آلية تخصيص المساكن الحكومية بالكامل وتقدم للمواطن تجربة جديدة تمنحه كامل الحرية في اختيار الموقع الجغرافي، الذي يفضل السكن فيه، إلى جانب اختيار الوحدة السكنية التي يفضلها داخل المشروع.

وأضاف: «ستقوم الهيئة بعرض نحو 28 ألف وحدة سكنية في 15 مشروعاً سكنياً قيد التطوير في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي أمام المستفيدين، وذلك بهدف إبداء اهتمامهم بالمشروع الملائم لهم في المرحلة الأولى، على أن تتاح لهم فرصة اختيار المسكن وحجزه على الخريطة عند جهوزية تفاصيل المشروع الذي اختاروه، حيث ستقوم الهيئة أو المطور العقاري بدعوة المواطنين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشروع للاطلاع على تصاميمه، واختيار المسكن الملائم فيه والقيام بحجزه (على الخريطة) واستكمال جميع إجراءات التخصيص قبل اكتمال المشروع، ليتمكن بذلك المواطنون من معرفة حالة مسكنهم وتاريخ إنجازه والتخطيط لمستقبلهم بناء على اختياراتهم المسبقة.

وتابع: تستهدف الخدمة في المرحلة الأولى المواطنين الذي لديهم طلبات قروض شراء مسكن أو قروض شراء مسكن آجل السداد، حيث يمكنهم الاطلاع على المشاريع السكنية الحكومية والمشاريع السكنية التي يتم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، والمؤهلين للحصول على خدمة منحة مسكن الذين يمكنهم استعراض جميع المشاريع الحكومية فقط.

وأوضح المهيري، أن الهيئة عملت على تأهيل المواطنين الذين لديهم طلبات مساكن فعالة، بناء على أقدمية الطلبات والحالة الاجتماعية والسكنية بما في ذلك عدد أفراد الأسرة والوضع السكني للمستفيد، مشيراً أن هناك مشاريع مستقبلية سيتم عرضها لاحقاً وتأهيل المزيد من المواطنين حسب استحقاقهم للخدمة.

المرحلة الثانية

أشار المهيري، إلى أن المرحلة الثانية من هذه الخدمة قد تتيح للمواطنين الحاصلين على منح أراض سكنية، ولديهم موافقات قروض بناء صادرة ولم يباشروا أعمال البناء من تغيير الخدمة إلى قرض شراء مسكن جاهز، ولكن ذلك مرهوناً بالانتهاء من طلبات المساكن الحالية.

التأني في الاختيار

شدد المهيري على ضرورة التأني في الاختيار، والتنسيق المسبق مع الأقارب المؤهلين لاختيار المشروع المناسب بهدف اختيار مساكن متجاورة في المشروع نفسه، منوهاً بأن الهيئة ستقوم بمنح الوقت الكافي أمام المواطنين لاستعراض المشاريع المتاحة قبل إتاحة الفرصة لإبداء الاهتمام عبر تطبيق إسكان أبوظبي، إذ سيتم فتح باب إبداء الاهتمام للمستفيدين في منطقة العين أولاً، ثم في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة في وقت لاحق.

التحول الرقمي

يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية هيئة أبوظبي للإسكان في التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل رحلة المتعامل، بدءاً من الاستحقاق وحتى استلام المسكن، ويعكس الجهود الحثيثة للهيئة في تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الخيارات وتقصير مدة الانتظار للحصول على المساكن.