«الصحة» تقيس أثر تحسين خدمات باقة «أجر وعافية»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن قياس أثر تطوير باقة «أجر وعافية» المتعلقة بالإجازات المرضية والتقارير الطبية لموظفي الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أنها فتحت المجال لرصد آراء ومقترحات موظفي الحكومة الاتحادية حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في الأدلاء بمقترحاتهم، المشاركة في الاستبيان الإلكتروني الموجود على المنصة الرقمية «شارك.إمارات»، مؤكدة أنها تهدف إلى تحقيق مزيد من التحسين لتجربة المستخدم من خلال تبسيط الإجراءات وتحويل بعضها إلى استباقية وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، مع مراعاة توجهات الحكومة في تحقيق مبدأ «المعلومة مرة واحدة».

وتتضمن استفسارات الاستبيان الإلكتروني، السؤال حول تقييم سهولة استخدام الخدمات بعد التحسينات الأخيرة، ليختار المشارك من 3 اختيارات، هي: سهلة جداً، سهلة إلى حد ما، ما زالت معقدة، وكذلك قياس مدى مساعدة التحسينات في تقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على الخدمة، ليجيب المشارك أما بنعم أو لا.

أما السؤال الثاني، فيتمحور حول رصد الإجراءات التي ما زالت معقدة أو غير ضرورية من وجهة نظر المستخدم، ثم معرفة القنوات التي يفضل استخدامها للحوصل على الخدمات، ليختار من بين: التطبيق الذكي، الموقع الإلكتروني، مراكز الخدمة، أو عبر جهة العمل مباشرة.

ويتعلق السؤال الثالث، بمدى رضا المستخدم عن تطوير الباقة، ليختار من بين: راضٍ جداً، راضٍ إلى حد ما، غير راضٍ.

وذكرت الوزارة أن هذا الأجراء يأتي في إطار تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، موضحة أنه بناء على نتائج هذا الاستبيان سيتم اتخاذ القرار المناسب لتعزيز تحسين تجربة المستخدم من فئة موظفي الحكومة الاتحادية.

وأكدت الوزارة، أن باقة «أجر وعافية» تجسّد رؤية قيادات دولة الإمارات في تطوير نموذج عمل حكومي متقدم يتمحور حول خدمة المجتمع ويضع احتياجات الإنسان في مقدمة أولوياته، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات. وتمثّل الباقة خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، لتقديم خدمات ذكية وسريعة وعالية الكفاءة يستفيد منها أكثر من 100.000 موظف في الجهات الحكومية الاتحادية.

وترتكز الباقة على تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من خلال تصميم خدمات تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتواكب تفضيلاتهم، وتعتمد الباقة على تكامل الإجراءات والاستفادة من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الأنظمة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الأثر الإنساني والاجتماعي في منظومة العمل الحكومي.

وأوضحت الوزارة، أن باقة «أجر وعافية» تتضمن 6 خدمات تتعلق بالإجازات المرضية والتقارير الطبية وفحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد، وتسهم الباقة في تبسيط رحلة المتعاملين من موظفي الحكومة الاتحادية والمرشحين للعمل في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال دمج الأنظمة الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية والمتطلبات المكررة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة وكفاءة.

أهداف الباقة

وتتمثل الأهداف الرئيسية لباقة أجر وعافية، في 4 أهداف، هي: تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت والخطوات المطلوبة، تقديم خدمات مميزة ذات قيمة مضافة عبر قنوات موحّدة ومتناسقة، تعزيز ربط الأنظمة وتكامل البيانات بين الجهات الحكومية، تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال إلغاء الاشتراطات والمتطلبات المكررة أو غير الضرورية.

وتوفر باقة «أجر وعافية»، خدمات فحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد، والإجازات المرضية والتقارير الطبية، موضحة أن الإجازات المرضية الممكن الحصول عليها من خلال الخدمة متنوعة، منها الإجازة المرضية لمدة 5 أيام أو أقل، والإجازة المرضية لأكثر من 5 أيام، وهي تخضع لمراجعة اللجنة.

كما يمكن من خلال الخدمة التقديم، على الإجازة المرضية لموظف انتهى رصيد إجازاته المرضية (تخضع لمراجعة اللجنة)، وإجازة مرافق مريض داخل الدولة، وإجازة مرافق مريض خارج الدولة.

وبالنسبة لإجراءات الخدمة، فتكون حسب نوع الخدمة، فإذا كان المطلوب الفحص الطبي للموظفين الجدد، فيقوم موظف إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية بتقديم الطلب عبر نظام بياناتي، وتستلم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الطلب، وتقوم بإشعار المتعامل بوجوب سداد الرسوم، مع تحديد موعد ومكان إجراء فحص اللياقة الطبية من خلال قنوات تقديم الخدمة المتاحة لدى المؤسسة.

إجراءات

ويتوجه المتعامل إلى المركز المحدد لإجراء فحص اللياقة الطبية، وتصدر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقرير نتيجة الفحص الطبي، ويتم تحويله إلى الجهة الاتحادية عبر نظام الربط الإلكتروني، مع إشعار كلٍّ من إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية والمتعامل بالنتيجة.

وبخصوص الإجازات المرضية والتقارير الطبية، ففور إصدار الإجازة المرضية من المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يتم إرسال رسالة نصية للمتعامل لدفع رسوم التصديق، ويتم تلقائياً تسجيل الإجازة المرضية في نظام «بياناتي» بمجرد إصدارها وتصديقها من النظام الإلكتروني.