ولي عهد الكويت يستقبل رؤساء المحاكم العليا بدول «التعاون»

ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (وام)

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، أمس في قصر بيان، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك بمناسبة انعقاد اللقاء الدوري الحادي عشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول «التعاون» في دولة الكويت.

حضر اللقاء، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، رئيس ديوان سمو ولي عهد الكويت، وعدد من كبار المسؤولين. وشاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري بوفد ترأسه معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وضم كلاً من شهاب عبدالرحمن الحمادي، ومحمد عبدالرحمن بن جراح الطنيجي، ود. إبراهيم عبيد علي آل علي، القضاة في المحكمة الاتحادية العليا، ونبيل سليمان سعيد الظنحاني، مدير مكتب رئيس المحكمة. وتم خلال الاجتماع تناول الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز، من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء.

وفي ختام الاجتماع، تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميُّز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومن المحكمة الاتحادية العليا تم تكريم نبيل سليمان سعيد الظنحاني، مدير مكتب رئيس المحكمة. وشارك معالي رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له، على هامش انعقاد اللقاء، في فعاليات المؤتمر الخليجي الأول الذي يُعقد تحت شعار «مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لمجلس التعاون بدول الخليج العربية».

واستعرض شهاب الحمادي، ود. إبراهيم آل علي تجربة الإمارات في هذا الشأن، وذلك في إطار السعي لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية بين دول التعاون.