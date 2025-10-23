تصعيد ميداني في أوكرانيا وتوتر بين ترمب وبوتن

في مشهد يعيد تأكيد تداخل المسارين العسكري والدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية، شهدت أوكرانيا خلال الساعات الماضية واحدة من أعنف موجات القصف الروسي منذ أشهر، بينما أشرف الرئيس فلاديمير بوتن على تدريبات نووية إستراتيجية تزامنت مع تعليق قمته المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبينما تتواصل الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، تبدو مساعي واشنطن لتثبيت مسار السلام أكثر تعقيدًا في ظل تمسّك موسكو بموقفها وارتباك الجهود الغربية لاحتواء النزاع.

الجهود الدبلوماسية

وجاء التصعيد بعد ساعات من إعلان ترمب تعليق القمة التي كان من المقرر أن تجمعه بالرئيس الروسي في بودابست، قائلًا إنه «لا يريد أن تكون مضيعة للوقت». وكان اللقاء يهدف إلى مناقشة خطة سلام أولية بشأن أوكرانيا بعد اتصالات دبلوماسية أجراها وزيرا خارجية البلدين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القمة «تتطلب تحضيرًا شاملًا»، مشيرًا إلى أن «الرئيسين معتادان على العمل بفعالية، لكن الفاعلية تحتاج إلى إعداد مسبق».

هجوم واسع

وقالت السلطات الأوكرانية إن هجومًا روسيًا كبيرًا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف أكثر من ثماني مدن، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. وأكدت وزارة الداخلية أن أكثر من 29 شخصًا أصيبوا، في سلسلة من الضربات الليلية التي طالت العاصمة ومدن خاركيف وأوديسا وتشرنيهيف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وزابوريزهيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 405 طائرات مسيرة هجومية و28 صاروخًا، مركزة على العاصمة كييف، في أكبر عملية جوية منذ بداية الخريف.

التدريبات النووية

وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أشرف بوتن على تدريبات للقوات النووية الإستراتيجية الروسية، شملت إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من طرازي «يارس» و«سينيفا»، إلى جانب صواريخ كروز بعيدة المدى من قاذفات «تو-95». وقال الكرملين إن التدريبات هدفت إلى اختبار كفاءة منظومة القيادة والسيطرة في حالات الطوارئ.

وجلس بوتن في غرفة القيادة وحيدًا أمام شاشات عرض ضخمة تربطه بوزير الدفاع أندريه بيلوسوف ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف، الذي أبلغه أن المناورات تمثل تمرينًا على إجراءات التفويض باستخدام الأسلحة النووية في حال اندلاع نزاع واسع.

موقف أوكرانيا

واتهم زيلينسكي روسيا بالتصعيد المتعمد لإفشال المساعي الدبلوماسية، داعيًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ممارسة «ضغط مشترك» على موسكو عبر العقوبات ودعم كييف بصواريخ بعيدة المدى. كما ربط بين استعداد بوتن للقاء ترمب وتصريحات واشنطن حول دراسة تزويد أوكرانيا بصواريخ «توماهوك».

في المقابل، حذر ترمب من أن تزويد كييف بصواريخ هجومية متقدمة قد يفاقم النزاع».

حراك غربي

ويواصل ترمب اجتماعاته مع شركاء الولايات المتحدة، إذ استقبل الأمين العام لحلف الناتو مارك روته لبحث تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا. ومن المقرر أن تناقش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، فيما يجتمع تحالف «دول الراغبين» في لندن يوم الجمعة لتعزيز الإمدادات الدفاعية لكييف.