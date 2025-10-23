سعر الدولار مقابل الفرنك يكافح للتخلص من الضغط السلبي – توقعات اليوم – 23-10-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 1.3980، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي خاصة وقد جاء ذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

