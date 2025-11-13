إجلاء المئات بعد تسرب غاز الأمونيا في ولاية أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات اليوم الخميس، إنها قامت بإجلاء المئات من الأشخاص من مدينة بولاية أوكلاهوما الأميركية وجرى إبلاغ آخرين بعدم مغادرة الأماكن التي يتواجدون فيها بعدما أطلقت شاحنة صهريج كان بها تسريب في ساحة انتظار أحد الفنادق، غاز الأمونيا اللامائي.

وحدث التسريب الغازي قبيل العاشرة مساء أمس الأربعاء. وقال مسؤولو المدينة في مؤتمر صحفي، إن الأشخاص في المنطقة عانوا من مشاكل تنفسية ونقل 36 شخصاً على الأقل لمستشفى محلي. وأضافت السلطات أن ما بين 500 إلى 600 شخص على الأقل كانوا في أحد الملاجئ حتى صباح اليوم الخميس.

وجرى إخلاء العديد من دور الرعاية وأغلقت المدارس أبوابها اليوم.

وقالت السلطات، إن جودة الهواء قيد المراقبة ولم يعد الصهريج ينفث غازاً. وتستخدم الأمونيا اللامائية كسماد للمساعدة في توفير النيتروجين للذرة والقمح. وإذا ما لمسه الإنسان في حالته الغازية أو السائلة فيمكن أن يتعرض للحرق.