اخبار الخليج / اخبار الإمارات

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
كما ناقش سموه ومعالي رشيد ميريدوف جهود البلدين لتوطيد التعاون المشترك بما يخدم خططهما التنموية ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات تعاون متطورة ومزدهرة مع تركمانستان في مختلف القطاعات.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا