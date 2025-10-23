سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 23-10-2025

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما وصل لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.

