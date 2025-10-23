الارشيف / الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 23-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 23-10-2025 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 23-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 23-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-23 02:19AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما وصل لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا