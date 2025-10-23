إطلاق مبادرة «الصف الإماراتي» لتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية في حضانات أبوظبي الخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، مبادرة جديدة بعنوان «الصف الإماراتي»، تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال بيئة تعليمية غنية بالثقافة الإماراتية، يقودها مربون إماراتيون في الحضانات الخاصة بإمارة أبوظبي.

تستهدف المبادرة الأطفال من عمر عامين إلى أربعة أعوام، حيث توفر لهم تجربة تعليمية تفاعلية تُدمج فيها القيم والمفردات الثقافية الإماراتية ضمن الأنشطة اليومية، من خلال القصص والأمثال والشعر والعادات المحلية، بما يعزز ارتباط الطفل بلغته وثقافته، ويغرس في نفسه الفخر والانتماء من الصغر.

ويشترط لتطبيق مبادرة «الصف الإماراتي» وجود معلمين إماراتيين على الأقل في كل صف، إضافة إلى خطة منهجية متكاملة، تضمن توافر بيئة تعليمية داعمة ومجهزة بموارد تعليمية مناسبة باللغة العربية.

وقالت مريم الهلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: «إننا نعمل على توفير بيئة تعليمية تُمكّن الأطفال من بناء أساس قوي في اللغة العربية، وتعزز لديهم الشعور بالانتماء للمجتمع المحلي، كما تضمن مبادرتنا نهجاً متكاملاً لترسيخ الهوية الوطنية ومهارات اللغة العربية في نفوس أصغر المتعلمين في إمارة أبوظبي، إلى جانب دعم المسارات المهنية للمربين الإماراتيين الراغبين في الإسهام في هذا المجال».

وانطلقت المبادرة فعلياً في 11 حضانة خاصة بأبوظبي حتى الآن، مع استعداد المزيد من الحضانات للانضمام خلال العام الدراسي الحالي.

ودعت الدائرة أولياء الأمور إلى التواصل مع الحضانات الخاصة للتعرف على الفصول المشاركة في المبادرة، بما يتيح لأطفالهم فرصة التعلم ضمن بيئة إماراتية أصيلة.

وتفتح المبادرة أبوابها أمام الأطفال الإماراتيين وغير الإماراتيين الراغبين في تعلم اللغة العربية ضمن سياق ثقافي غني، إذ استقطبت حتى الآن أكثر من 21% من الأسر المقيمة، مما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي المشترك، وترسيخ القيم المجتمعية المشتركة بين الأطفال من مختلف الخلفيات.