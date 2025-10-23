شكرا لقرائتكم خبر مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يفتتح المعرض التوعوي بالأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في الرياض، المعرض التوعوي بالأمن السيبراني، الذي تنظمه وزارة الدفاع تحت شعار «وعيك السيبراني.. خط الدفاع الأول» على مدار 3 أيام، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف أكتوبر من كل عام.

وألقى مدير الإدارة العامة للأمن السيبراني في وزارة الدفاع المهندس باسم الجهني، في بداية الحفل كلمة أكد فيها أن المعرض يقام بالتعاون مع جميع إدارات الأمن السيبراني في هيئة الأركان العامة، والقوات المشتركة، وأفرع القوات المسلحة، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي وزارة الدفاع، وترسيخ ثقافة سيبرانية تسهم في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني وحماية المعلومات والأنظمة الحيوية.

إلى ذلك، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن تنظيم وزارة الدفاع للمعرض التوعوي بالأمن السيبراني يجسد اهتمامها بتعزيز منظومة الأمن السيبراني بصفته إحدى الركائز الاستراتيجية للأمن الوطني، في ظل ما يشهده العالم من تسارع رقمي وتحول تقني غير مسبوق، موضحا أن المعرض يمثل رسالة وطنية تؤكد أن أمن الوطن مسؤولية جماعية لا تحتمل التهاون أو التأجيل، وأن الحفاظ على الأمن السيبراني امتداد لحماية حدود الوطن ومقدراته.

عقب ذلك، شاهد والحضور عرضا مرئيا استعرض جهود الوزارة في التوعية بالأمن السيبراني، ثم كرم الفائزين في مسابقة التحدي السيبراني، والتقطت الصورة الجماعية له مع منسوبي الوزارة المعنيين بتنفيذ مبادرات التوعية بالأمن السيبراني.

بعد ذلك تجول مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية في المعرض، الذي اشتمل على عدد من الأركان التوعوية والتفاعلية.

وسيشهد المعرض جلسات سيبرانية متخصصة لمناقشة أبرز المخاطر السيبرانية وسبل الوقاية منها، ومحاكاة لهجمات سيبرانية للتعرف على أساليب الاختراق وطرق الحماية، وتجارب للواقعين المعزز والافتراضي لعرض بيانات تفاعلية توعوية، إلى جانب استعراض أبرز تهديدات الأمن السيبراني في إنترنت الأشياء (IoT)، وتجارب وتحديات تفاعلية لتعزيز الوعي في مجال الأمن السيبراني.

حضر الحفل، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ووكيل وزارة الدفاع لخدمات التميز المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، ونائب رئيس أركان القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، ‏ونائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي.