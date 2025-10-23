شكرا لقرائتكم خبر منطقة إندونيسيا في بوليفارد وورلد.. نافذة على الثقافة الإندونيسية الأصيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - تقدم منطقة إندونيسيا في بوليفارد وورلد إحدى الوجهات الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 تجربة ثقافية مميزة، تتيح للزوار التعرف على التنوع الغني للتراث الإندونيسي وفنونها التقليدية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء التجارب العالمية التي يوفرها الموسم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم منطقة إندونيسيا في بوليفارد وورلد إحدى الوجهات الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 تجربة ثقافية مميزة، تتيح للزوار التعرف على التنوع الغني للتراث الإندونيسي وفنونها التقليدية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء التجارب العالمية التي يوفرها الموسم. وتجمع المنطقة بين التصميم المعماري المستوحى من البيوت التقليدية الإندونيسية، والعروض الموسيقية والفنية التي تعبر عن التراث المحلي، إضافة إلى أركان المأكولات الشعبية والمتاجر التي تعرض الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية، لتمنح الزوار تجربة متكاملة تعكس خصوصية الثقافة الإندونيسية.

