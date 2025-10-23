دوري أبطال أوروبا: بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : حافظ بايرن ميونيخ بطل ألمانيا على سجله المثالي محققا فوزه الثالث في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4 0 الأربعاء.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كل من ابن الـ 17 عاما لينارت كارل (5) والدولي الإنكليزي هاري كاين (14) والكولومبي لويس دياس (34) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (69).

ورفع بايرن رصيده الى تسع نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكلامة، ليتشارك الرصيد نفسه مع باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب، انتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.

وحقق كارل (17 عاما) بداية أشبه بحلم في مشاركته الأساسية الأولى في المسابقة القارية المرموقة عندما سجّل بعد مرور أربع دقائق فقط، وذلك بمجهود فردي رائع بعد ان شق طريقه بين مدافعي بروج قبل ان يطلق تسديدة مقوسة رائعة من مشارف المنطقة نحو الزاوية البعيدة (4).

وأضاف كاين الهدف الثاني بعد تسع دقائق بعد أن مرر له النمسوي كونراد لايمر كرة تابعها بسهولة في المرمى المشرع، رافعا رصيده من الأهداف الى 20 هذا الموسم في مختلف المسابقات من أصل 12 مباراة خاضها و5 في الـ "تشامبيونزليغ" (14).

ولم يتردد بايرن في تعزيز تقدمه بعد ان سجّل دياس الثالث من تسديدة صاروخية من داخل منقطة الجزاء في منتصف المرمى (33).