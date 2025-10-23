دوري أبطال أوروبا: ليفربول يوقف سلسلة من 4 هزائم بفوز عريض على أينتراخت فرانكفورت

الرياص - اسماء السيد - فرانكفورت (ألمانيا) : أوقف ليفربول بطل انكلترا سلسلة من 4 هزائم تواليا ليخرج بفوز عريض على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الالماني 5 1 الاربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل الفرنسي أوغو ايكيتيكيه (35) والهولندي فيرجيل فان دايك (39) والفرنسي ابراهيما كوناتيه (44) والهولندي كودي خاكبو (66) والمجري دومينيك تسوبوسلاي (70) أهداف ليفربول، بعد ان تقدم فرانكفورت بهدف الدنماركي راسموس كريستنسن (26).

ودخل ليفربول المباراة على وقع أربع هزائم تواليا في مختلف المسابقات وتحديدا امام كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الانكليزي، وضد غلطة سراي التركي في دوري الابطال وهو ما يحصل له للمرة الاولى منذ عام 2014 عندما كان يشرف على تدريبه الايرلندي براندن رودجرز.

وقرر مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت عدم إشراك النجم المصري محمد صلاح اساسيا بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وأشرك مكانه ايكيتيكيه مهاجم فرانكفورت السابق ليلعب الى جانب السويدي الكسندر أيزاك المنتقل اليه بمبلغ ضخم في مطلع الموسم الحالي قادما من نيوكاسل.

ودفع سلوت أيضا بصانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس اساسيا ايضا بعد أن أجلسه على مقاعد الاحتياط في المباريات الاخيرة لعدم مساهمته بأي هدف او تمريرة حاسمة منذ انتقاله من باير ليفركوزن مطلع الموسم ايضا.

كما غاب لاعب خط الوسط الهولندي راين غرافنبرخ بداعي إصابة في كاحله.

وأهدر ايزاك انفرادا بحارس فرانكفورت ميكايل زيتيرر اثر كرة امامية طويلة (8).

وقام ليفربول بهجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى أيزاك الذي سدد كرة قوية زاحفة تصدى لها حارس فرانكفورت (9).

ونجح فرانكفورت في افتتاح التسجيل بعد ان خسر فيرتس الكرة فتبادل لاعصو أصحاب الارض اكثر من كرة لتصل الى الدنماركي راسموس كريستانسن فسددها قوية زاحفة ارتدت من اسفل القائم الى داخل الشباك (26).

وسنحت فرصة ذهبية لليفربول لادراك التعادل عندما سدد كونور برادلي غير المراقب من مسافة قريبة كرة رأسية أبدع حارس فرانكفورت في التصدي لها (32).

وشن ليفربول هجمة مرتدة سريعة بدأها الظهير الايسر الاسكتلندي أندي روبرتسون ومرر كرة امامية باتجاه ايكيتيكي الذي سار بها مسافة طويلة قبل ان يسجل داخل شباك فريقه السابق (35).

وسرعان ما عزز ليفربول تقدمه مستغلا ركلة ركنية طار لها القائد الهولندي فان دايك وأودعها الشباك (39).

وانهار فرانكفورت تماما وتلقت شباكه هدفا ثالثا برأسية قطب الدفاع الاخر كوناتيه (44).

وتابع ليفربول أفضليته في الثاني وسدد فيرتس كرة من ركلة حرة مباشرة طار لها حارس فرانكفورت منقذا فريقه من هدف محقق (55).

وحسم ليفربول النتيجة نهائيا عندما مرر فيرتس كرة عرضية متقنة باتجاه خاكبو ليتابعها الاخير بيسراه من مسافة قريبة داخل الشباك (66).

وأضاف تسوبوسلاي الخامس بتسديدة قوية من خارج المنطقة بتمريرة جديدة من فيرتس (70).