سعر سهم أرامكو السعودية (2222) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-10-2025

قفز سعر سهم تشب العربية للتأمين التعاوني (8240) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 33.20 ريال، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع سعر السهم بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 33.20 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 38.26 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد