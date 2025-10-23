تابع الان خبر للعام الثالث على التوالي.. السعودية تُعلن اشتراطات موسم الحج مبكراً حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكد الدكتور وائل زعير، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، أن إعلان الاشتراطات الخاصة بموسم الحج قبل موعده بـ 9 أشهر يأتي في إطار سياسة المملكة العربية السعودية لتنظيم الموسم مبكرًا، مشيرًا إلى أن هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تُعلن فيه المملكة الإجراءات مبكرًا لضمان تنظيم أفضل للحج.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إن الهدف من ذلك هو تحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية، خاصة مع الأعداد الضخمة للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن المملكة تتخذ هذه الخطوات لتفادي المشكلات التي حدثت في مواسم سابقة، والتي كان من أبرزها دخول بعض الأفراد بتأشيرات غير مخصصة للحج مما تسبب في ازدحام ومخاطر صحية وأمنية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية أغلقت جميع أنواع التأشيرات الأخرى الخاصة بالزيارة أو السياحة خلال موسم الحج، لتقتصر فقط على تأشيرات الحج الرسمية الصادرة بالتنسيق الكامل مع الدولة المصرية، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية دخول الحجاج وضمان سلامتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لهم.

وأوضح أن الإعلان المبكر عن الضوابط يساعد شركات السياحة المصرية على وضع خططها مبكرًا، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، بدءًا من استخراج التأشيرات وحتى السكن والنقل داخل الأراضي المقدسة.