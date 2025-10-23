تعزيز التبادل التجاري للسلع الصناعية بين السعودية والبحرين من خلال مجلس التنسيق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عبدالله بن عادل فخرو، عن تعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مشيرًا إلى الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والصناعية.

تحدث الوزير فخرو عن دور مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات، وخلق بيئة مواتية للفرص الاستثمارية التي تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار.

وقعت البحرين والسعودية وثيقة تعزز انسيابية الصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “تكامل”، بحضور وكلاء وزارتي الصناعة والتجارة من البلدين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل مبادرات التكامل الصناعي الثنائي، الذي يشمل الاستثمار الصناعي وتبادل المعرفة والخبرات.

وزار وفد سعودي مراكز الخدمة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في البحرين، تعبيرًا عن التعاون والتكامل بين البلدين في القطاع الصناعي.