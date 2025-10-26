تفاهم بين «إنفرا إكس» و«إريكسون» لتطوير المرافق الذكية في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

وقّعت شركة «إنفرا إكس»، التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وشركة «إريكسون» (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ERIC)، مذكرة تفاهم بهدف تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع المرافق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعزز المذكرة، استراتيجية «إنفرا إكس» الرامية إلى بناء منظومة مرافق ذكية ومتصلة في الدولة، من خلال تطوير حلول قائمة على إنترنت الأشياء والأتمتة، وتبادل الخبرات التقنية، وتقديم حلول رقمية متطورة، تُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية الحالية، وتمهّد لابتكارات مستقبلية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وقال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»: «تشكل الشراكات دعامة محورية لتسريع التحول الرقمي في قطاع المرافق بدبي، ومن خلال توحيد قوة البنية التحتية المتطورة لشبكة إنفرا إكس مع الابتكارات التقنية الرائدة لشركة إريكسون، نخطو بثبات نحو بناء منظومة ذكية وآمنة ومستدامة، تُعزز مسيرة دبي نحو التحول الرقمي الشامل».

وقالت بيترا شيرين، رئيسة «إريكسون» في دول مجلس التعاون الخليجي: «تعكس المذكرة مع (إنفرا إكس) التزامنا بتعزيز التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لدعم مبادرات التحوّل الرقمي التي تحقق قيمة مستدامة للمجتمع، ومن خلال تطوير حالات استخدام مخصصة لقطاع المرافق وتبادل الخبرات والمعارف العالمية، نسعى إلى إبراز الدور المحوري للتقنيات الرقمية في تمكين التحول نحو مرافق أكثر ذكاءً واستدامة».