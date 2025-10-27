قمة «بريدج» 2025 في أبوظبي تعلن القائمة الأولية للمتحدثين العالميين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قمة «بريدج» 2025 - أضخم حدث عالمي في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه - القائمة الأولية للمتحدثين العالميين المشاركين، حيث تستضيف أكثر من 400 متحدث من القادة والمبدعين من مختلف بلدان العالم، من بينهم وايكليف جان، وسير مارتن سوريل، ونانسي غيبس، وجوانا كولز، وأنطوني سكاراموتشي، وفيريال حفاجي، وديفيد أ. أنغر، وألكس مشرابوف، وكارول هاوس، وكريس بانغ، وإيرين ريلفورد، وداني كورتينريد، وأنو دوغال، والبروفيسور روبرت جي. بيكارد، ونيل ماندت.

وتحول القمة، التي تنظمها مبادرة «بريدج»، مساحة تتجاوز 1.65 مليون قدم مربعة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» إلى منظومة متكاملة تجمع القادة والمبتكرين في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه، وذلك أعلى مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

المعرفة والابتكار

يشارك في القمة أكثر من 60 ألف مشارك و300 عارض، وتشهد إقامة 300 فعالية تشمل 200 جلسة حوارية و50 ورشة عمل تفاعلية، لتمنح المشاركين منصة عالمية للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار.

سبعة مسارات

تتوزع فعاليات القمة على سبعة مسارات رئيسية، إذ يعيد مسار الإعلام تعريف الأخبار وتفاعل الجمهور، فيما يستكشف مسار اقتصاد صناع المحتوى كيفية تحويل التأثير إلى قيمة. ويتناول مسار الموسيقى أبرز الاتجاهات في مجالات البث والحقوق والذكاء الاصطناعي، في حين يتعمق مسار الألعاب الإلكترونية في عوالم اللعب التفاعلي والواقع الافتراضي. أما مسار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيسلط الضوء على الابتكار في مجالات البيانات والتقنيات الذكية، ويستعرض مسار التسويق فنون السرد وفهم سلوك المستهلك، بينما يحتفي مسار صناعة الأفلام بالإبداع السينمائي والبصري. وتقدم هذه المسارات رؤية شاملة حول الدور المتنامي للأفكار والصناعات في تطوير صناعة المحتوى والاتصال.

قائمة المتحدثين

تضم قائمة المتحدثين في مسار الإعلام كلاً من نانسي غيبس، مديرة مركز شورنستاين للإعلام والسياسة والسياسات العامة في جامعة هارفارد، ورئيسة تحرير مجلة «تايم» السابقة، إلى جانب فيريال حفاجي، المحررة المشاركة في صحيفة «ديلي مافريك» ومن أبرز الصحافيين في جنوب أفريقيا، البروفيسور روبرت جي. بيكارد، الخبير الاقتصادي في الإعلام والزميل في معهد «رويترز» بجامعة أكسفورد، سليمانا بريماه، المدير التنفيذي لمؤسسة الإعلام لغرب أفريقيا، إضافة إلى دييغو إسكوستيغي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «أو باستيدور» في البرازيل.

وينضم إلى قائمة المتحدثين في المسار نفسه، مبيندي أباس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمبادرة «تحدي الإعلام» في أوغندا، بيتي إيرابور، مؤسسة مجلة «جينيفيف» الرائدة في نيجيريا، درو بالدوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تيوب فيلتر» ومبتكر جوائز «ستريمي»، كارول هاوس، المستشارة السابقة لمجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الأمن السيبراني والبنية التحتية، بالإضافة إلى جوانا كولز، الرئيسة التنفيذية للإبداع والمحتوى في «ذا ديلي بيست»، أنطوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لشركة «سكاي بريدج» ومؤسس مؤتمر «سولت»، إلى جانب أنو دوغال، الشريكة المؤسسة لصندوق «فيميل فاوندَرز فند».

صناع المحتوى

وفي مسار اقتصاد صناع المحتوى، ينضم دوغلاس كينديستون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «سيلار» الرائدة في ريادة الأعمال الرقمية في أفريقيا، وديفيد بايج، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «فيوتشر»، وغوستاف لوندبرغ توريسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أنتيلوب» ومؤسس «سيكويل»، وداني كورتينريد، المؤسس والشريك الإداري لشركة «إن ستوديو فنتشرز»، وأمين عوني، المخرج الوثائقي وصانع المحتوى المغربي.

ويستعرض مسار صناعة الأفلام التميز السينمائي والسرد القصصي مع نخبة من المتحدثين، من بينهم جوليا ستيوارت، المديرة السابقة لأفلام «سكاي أورجينال»، والتي تقود حالياً مشروعاً دولياً جديداً في «ستوديو تي إف 1»، كريس بانغ، الممثل والمنتج المعروف بفيلم «الأغنياء المجانين في آسيا»، عادل أديب، المخرج والمنتج المصري البارز، كريستيان كوتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيو بيتش»، المنصة المعززة بالذكاء الاصطناعي لتمويل الإنتاج السينمائي والتلفزيوني العالمي، إلى جانب مالك ضيوف، المدير المالي لشركة «هوراي ميديا».

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

يجمع مسار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كلاً من ألكس مشرابوف، مؤسس شركة «هيغسفيلد إيه آي» والشريك المؤسس لشركة «إيه آي فاكتوري» التي استحوذت عليها «سناب»، إيرين ريلفورد، المهندسة الأولى في قسم الخصوصية بشركة «غوغل»، جوش كامبل، الرئيس التنفيذي لشركة «وورث ميديا»، غراهام روبرتس، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «هافاس» والمدير السابق للسرد القصصي التفاعلي في صحيفة «نيويورك تايمز»، جون دارسي، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «سولت» والشريك في «سكاي بريدج»، بالإضافة إلى نيل ماندت، المنتج الحائز على خمس جوائز «إيمي» والرائد في مجال حقوق الملكية الرقمية.

كما ترحب القمة ضمن مسار التسويق بكل من سير مارتن سوريل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إس 4 كابيتال» والمؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «دبليو بي بي»، كايتي كارول، رئيسة البرامج المجتمعية العالمية في «لينكدإن»، وجو ماركيزي، الشريك المؤسس لشركة «هيومن فنتشرز» والرئيس التنفيذي السابق لإيرادات الإعلانات في «فوكس نتووركس غروب».