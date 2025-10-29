الإمارات تؤكد ضرورة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات ضرورة ترسيخ مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، باعتباره مورداً مشتركاً يحمل آفاقاً رحبة وإمكانات غير محدودة للبشرية جمعاء.

وشددت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه، إبراهيم حمزة القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أمام المناقشة الموضوعية للجنة الأولى للجمعية العامة حول الفضاء الخارجي، على أهمية الحفاظ على الفضاء الخارجي باعتباره مورداً مشتركاً يحمل آفاقاً رحبة وإمكانات غير محدودة للبشرية جمعاء، وعلى ضرورة ترسيخ مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء لضمان توظيف التقدم العلمي والمعرفة التقنية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز السلام والأمن على كوكب الأرض.

وفي هذا الإطار، أشادت الإمارات بالمبادرات الأممية الرامية إلى منع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتحقيق هذا الهدف، وضرورة التزام الدول كافة ببنود معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 لدورها الأساسي في تنظيم الأنشطة الفضائية، وتعزيز استخدامها للأغراض السلمية، إلى جانب الامتناع عن وضع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الأخرى في مدار الأرض أو في أي جزء من الفضاء الخارجي، حفاظاً على طابعه السلمي، وإبقائه خالياً من التهديدات.

وقالت: «يُشكل السلوك المسؤول للدول في استخدام الفضاء الخارجي ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الفضائي، وبناء الثقة المتبادلة بين الدول، عبر الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بالحد من أخطار الأنشطة الفضائية، ومنع تسرب التكنولوجيات الحساسة إلى الجهات الفاعلة من غير الدول»، داعية في هذا الصدد إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات لرفع الوعي وتطوير أفضل الممارسات لضمان الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء الخارجي.

وأكدت الإمارات مجدداً الحق السيادي لجميع الدول في الوصول إلى الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، وذلك على أساس المساواة في الفرص والالتزامات، وبما يُعزز الاستفادة الشاملة والمنصفة من الفضاء الخارجي، وتمكين الدول النامية من تطوير قدراتها العلمية والتقنية، وتحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة.