إطلاق تحدي تصميم مسكوكة تذكارية بالذكاء الاصطناعي التوليدي

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أول مبادرة من نوعها في الدولة، لمشاركة أفراد المجتمع في تحدي تصميم مسكوكة تذكارية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتُجسّد عملاً فنياً يُعبّر عن رحلة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والبرمجة بين الماضي والحاضر والمستقبل.

جاء إطلاق المبادرة بالتزامن مع يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج»، الذي يصادف ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» يوماً عالمياً للبرمجة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن المبادرة تعكس سعي دولة الإمارات لتعزيز ريادتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وبيئة لتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال معاليه : «إننا نحتفي، من خلال تحدي تصميم المسكوكة التذكارية، بمسيرة دولة الإمارات التي جمعت بين الطموح والرؤية لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات، فيما يتواصل البناء على الإنجازات لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتحقيق رؤيتها في صناعة مستقبل رقمي قائم على الابتكار والمعرفة والمشاركة المجتمعية الفاعلة».

من جهته، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن مبادرة «الإمارات تبرمج» تُجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في تصميم الحلول الرقمية والخدمات المستقبلية التي تساهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وقال معاليه: «في إطار جهود المصرف المركزي لدعم الابتكار والتحول الرقمي وتطوير الشراكات المحلية، تشكل مبادرة تحدي تصميم المسكوكة التذكارية نموذجاً وطنياً رائداً في تعميق المشاركة المجتمعية في الإبداع الرقمي، وتنمية المهارات الابتكارية الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات دولة الإمارات لمستقبل اقتصادي مزدهر».

ويهدف التحدي إلى تعزيز مكانة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، والمشاركة المجتمعية في الإبداع الرقمي، حيث سيتم وضع التصميم الفائز في مسكوكة تذكارية رسمية من مصرف الإمارات المركزي، لتجسّد رؤية الدولة في بناء مستقبل قائم على التكنولوجيا والابتكار، وإنجازاتها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويشترط التحدي أن يتم تصميم المسكوكة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل دائري يناسب حجم المسكوكة، مع الأخذ بالمعايير الأخلاقية والقانونية العامة، وسيتم الإعلان عن الفائز ضمن فعاليات الإمارات تبرمج 2025. ويمكن للراغبين في المشاركة في التحدي إرسال مشاركتهم من خلال الرابط: https://ai.gov.ae/ar/uaecodes/.