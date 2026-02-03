اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد يبحث مع جاسلان ماديف آفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع معالي جاسلان ماديف، نائب رئيس الوزراء، وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة إكس: «ناقشت مع معالي جاسلان ماديف، نائب رئيس الوزراء، وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في ظل ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطورات متسارعة.
وتبادلنا وجهات النظر حول سبل رفع كفاءة الكوادر البشرية وبناء القدرات الفردية، كونها ركيزة أساسية في تبنِّي الذكاء الاصطناعي على نحو مستدام، إلى جانب مشاركة الخبرات، بما يدعم النمو المعرفي ويعزّز الجاهزية للمستقبل».

