سيف بن زايد ووزير الداخلية البحريني يشهدان ختام تمرين «ISALEX 3.0»

ابوظبي - سيف اليزيد - اختُتمت في مملكة البحرين أعمال التمرين المشترك الثالث «ISALEX 3.0» الذي نظمه التحالف الأمني الدولي بمشاركة تسع دول من الأعضاء، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وعدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية والقادة العامين للشرطة بالدولة وممثلي الدول المشاركة.

وشهد التمرين تنفيذ سيناريوهات متقدمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة الرقمية لمحاكاة أساليب الجريمة المنظمة والتحديات الأمنية العابرة للحدود، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التنسيق الفاعل والتعامل مع التهديدات الحديثة بكفاءة وسرعة إلى جانب تحركات ميدانية متعلقة بالسيناريو من مركبات وقوات وطائرات شرطية.

واستمر التمرين لمدة ثلاثة أيام بمشاركة فرق من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة والمملكة المغربية وممثلين عن جهات إنفاذ القانون بجانب فرق تكتيكية وتقنية متخصصة ووحدات التدخل السريع والطيران والإعلام والاتصالات ووحدات شرطية متخصصة في الاقتحامات البرية والبحرية وفرق المساندة من الدعم الجوي وجناح الجو وفرق الطائرات بدون طيار وفرق المهام الخاصة ووحدات الكلاب البوليسية (K9) وغيرها.

وشهد التمرين تنفيذ الفرق للسيناريوهات المعدة بدقة واحترافية يظهر ذلك من درجة التنسيق والتفاعل بين المشاركين في أداء المهام والواجبات، بالإضافة إلى مراحل التنفيذ والأداء الميداني، مما يعكس الجاهزية العالية والكفاءة في التعامل مع كافة الظروف والمستجدات الأمنية.

واختُتمت أعمال التمرين بالتأكيد على أهمية استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني المشترك، وتكثيف برامج التدريب وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء في التحالف، بما يعزز من القدرة الجماعية على مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويُعد التحالف الأمني الدولي، منصة عالمية للتعاون بين الدول في مجالات الأمن والوقاية من الجريمة، تأسس بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية في مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة، ويعمل التحالف من خلال مبادراته وبرامجه التدريبية على دعم القدرات المؤسسية للدول الأعضاء وتطوير استراتيجيات مبتكرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العالمي.