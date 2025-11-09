«شخبوط الطبية» توفر المضخة المرنة للمضادات الحيوية في المنازل

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

وفّرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المضخة المرنة المخصصة لتقديم المضادات الحيوية بمعدل ثابت للمرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية أخذ حقن وريدي مستمر، وذلك أثناء تواجدهم في المنازل دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى.

وقال الدكتور روبرت سواكا، استشاري الأمراض المعدية ورئيس لجنة الوقاية من العدوى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: المضخّة المرنة هي أداة صغيرة خفيفة الوزن تُستخدم لإعطاء المضادات الحيوية بمعدل ثابت كحقن مستمر، تعمل المضخة المرنة من دون بطاريات أو كهرباء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المنزل وتتضمن بالوناً مملوءاً بالدواء، ويدفع انقباض الطبقة المرنة من المضخة، الدواء عبر أنبوب ومنثم عبر مقيد التدفق للتحكم في معدل التدفق بشكل دقيق.

وعن الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية استخدام تلك المضخة، قال الدكتور سواكا: تكون المضخة المرنة مطلوبة عادةً للمرضى الذين يحتاجون إلى حقن وريدي مستمر بالمضادات الحيوية، مثل أولئك الذين يعانون من حالات العدوى الحادة مثل عدوى المسالك البولية أو الجلد والتهابات الأنسجة الرخوة أو الحالات شبه الحادة أو المزمنة مثل التهابات العظام والمفاصل، حيث إنه في هذه الحالات، تساعد المضخة على تحسين نتائج العلاج من خلال تقديم جرعة ثابتة على مدار 24 ساعة، مما يسمح للمرضى بالحفاظ على نظام حياتهم اليومي وتلقي العلاج في المنزل.

وأضاف: هناك علاجات بديلة متاحة لهذه الحالات، والتي تشمل البدائل الحقن الوريدي في المستشفى أو تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم، وهذا يعتمد على شدة الحالة وإمكانية تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم، ولكن قد تتطلب هذه الأساليب فترة إقامة أطول في المستشفى، مع ضرورة الحرص على تناول جرعات الدواء بصورة منتظمة وكافية، مما يجعلها أقل مُلاءمة وراحة للمريض مقارنةً باستخدام المضخة المرنة.

تعزّز فرص التعافي

وأشار الدكتور سواكا إلى أن التقنية العلاجية الجديدة تساهم في التقليل من فترات إقامة المرضى في المستشفى، وتعزّز الراحة وتزيد فرص التعافي في آن واحد، ذاكراً أن أعداد المرضى الذين استفادوا من استخدام المضخات المرنة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بلغ حتى الآن 12 مريضاً منذ بدء اعتماد استخدامها في يوليو 2024.

وأكد أن المدينة الطبية تحرص على توفير أحدث التقنيات العلاجية في مختلف التخصصات، وتركّز المدينة على توفير رعاية متقدمة وشاملة للمرضى من خلال الاستثمار في الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل النتائج العلاجية.