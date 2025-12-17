اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

0 نشر
0 تبليغ

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.

 

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للمجلس، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في المجلس بما يتفق مع اختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا