"الموارد البشرية" تغلق مكتب "عود الريم لخدمات العمالة المساعدة" في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - أغلقت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية مكتب "عود الريم لخدمات العمالة المساعدة" في إمارة عجمان، وأعلنت عن إصدار قرار بإلغاء ترخيصه لارتكابه مخالفات جسيمة.

يأتي قرار غلق المكتب وإلغاء تصريحه بناءً على تقرير منظومة التفتيش في الوزارة، استناداً إلى الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.

وأكدت الوزارة عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات، كما دعت المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عبر مركز الاتصال 600590000، والتعامل حصراً مع المكاتب المرخصة المدرجة على موقعها الإلكتروني http://mohre.gov.ae، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.