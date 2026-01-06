«الصحة» تُعلن نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الشركاء على مستوى الدولة، نشر نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، بما يقدّم صورة شاملة عن صحة السكان، ويدعم التخطيط الصحي والرعاية الوقائية المستقبلية بالاستناد إلى أسس قائمة على الأدلة.

ونفّذت الوزارة المسح المعتمد من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من الشركاء في مختلف إمارات الدولة. وشمل رصد مؤشرات الصحة والتغذية، بما في ذلك السلوكيات الصحية، وأنماط التغذية، وصحة الأم والطفل، ورصد الأمراض غير السارية، دعماً لاستراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأظهر التحليل الإحصائي لنتائج المسح الصحي الوطني لدى البالغين (18 عاماً فأكثر) أن نسبة المدخنين من المشاركين 8.7%، وأن 59.1% لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً. كما تبيّن أن 22.4% من البالغين يعانون من السمنة، و25.9% لديهم ارتفاع في ضغط الدم، و12.5% لديهم ارتفاع في سكر الدم، و54.2% لديهم ارتفاع في مستوى الكوليسترول.

وجُمعت البيانات عبر مقابلات شخصية باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، إلى جانب الفحوصات المخبرية. واقتصر استخدام البيانات على الأغراض الإحصائية والبحثية ضمن إطار يحافظ على الخصوصية ويعزّز الثقة المجتمعية.

مؤشرات وطنية للتغذية

كما رصد المسح الوطني للتغذية أنماط الغذاء لدى الأفراد من (18 إلى 69 سنة)، وأظهرت النتائج أن 27.3% تجاوزوا الحدود الموصى بها لاستهلاك السكر، فيما تجاوز 96.2% الكميات الموصى بها لاستهلاك الصوديوم. كما أفاد 27.4% بتناول المشروبات المحلاة بالسكر يومياً. وبلغ متوسط مدخول الألياف 23.1 غرام يومياً، فيما تجاوز 56.1% الحدود الموصى بها لاستهلاك الدهون. ووصل متوسط مدخول الطاقة إلى 2852.3 سعرة حرارية يومياً للفرد.

وأظهرت النتائج مؤشرات مشجّعة في تنوع النظام الغذائي، إذ حققت 85.1% من النساء (15-49 سنة) الحد الأدنى لتنوع النظام الغذائي، فيما بلغت النسبة 77.9% لدى الأطفال من (6 أشهر إلى 5 سنوات). ويقاس مؤشر تنوع النظام الغذائي على أساس استهلاك خمس مجموعات غذائية معتمدة على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة للمسح، وتشمل الحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن والأسماك والبيض، والخضراوات الورقية الداكنة والفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين (أ)، وغيرها من المجموعات الغذائية الأساسية.

وأظهر المسح أن 16.1% من الأطفال (6-17 سنة) يعانون من السمنة، مقارنة بـ 2.2% لدى الأطفال من (0-5 سنوات). واعتمد التحليل معايير منظمة الصحة العالمية واستخدم أدوات إحصائية متقدمة تستند إلى مؤشر النمو (Z-score) لقياس الوزن الزائد والسمنة.

ولا يزال نقص فيتامين (د) من التحديات الصحية، إذ تبين أنه يؤثر في 49.3% من البالغين (18 عاماً فأكثر) و69.1% من الأطفال (6-17 سنة).

صحة الأم ورعاية ما قبل الولادة

وفي مؤشرات صحة الأم، أظهرت النتائج استمرار التحسن في الوصول إلى الرعاية، إذ زارت 99.6% من النساء الطبيب مرة واحدة على الأقل أثناء الحمل، فيما بلغت نسبة من حضرن أربع زيارات أو أكثر لرعاية ما قبل الولادة 94.8%، بما يعكس مستوى عالياً من الاستفادة من خدمات الرعاية المرتبطة بالحمل.

واختُتم المسح ضمن عملية وطنية متسلسلة بدأت بالإعداد المنهجي، مروراً بالأعمال الميدانية، وانتهت بالتحليل الإحصائي التفصيلي، عبر تعاون وثيق مع الشركاء. وشمل المسح 20.000 أسرة في دولة الإمارات، منها 40% من المواطنين و60% من المقيمين، إضافة إلى 2.000 فرد من مساكن العمال، بما يضمن تمثيلاً واسعاً وقاعدة موثوقة للتخطيط الصحي المستقبلي.